تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

يرتفع إجمالي الإصابات إلى 16274 والوفيات 731

سجّلت اليابان، اليوم، 62 إصابة و18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس، إلى 16274 إصابة، والوفيات إلى 731 حالة.