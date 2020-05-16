تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

يرتفع إجمالي الإصابات إلى 16274 والوفيات 731

سجّلت اليابان، اليوم، 62 إصابة و18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس، إلى 16274 إصابة، والوفيات إلى 731 حالة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 12:28 PM

يرتفع إجمالي الإصابات إلى 16274 والوفيات 731

تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت اليابان، اليوم، 62 إصابة و18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية، في بيان، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس، إلى 16274 إصابة، والوفيات إلى 731 حالة.

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