إلزام المنشآت بتطبيق لائحة اشتراطات سكن العمالة المعتمدة من "البلديات" والإجراءات الاحترازية في دليل "وقاية"

في بيان مشترك للجنة سكن العمال بشأن التصدي لـ"كورونا"

انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرميـن الشريفين -حفظه الله- على ضمان السلامة الصحية للمجتمع بمكوناته كافة (مواطنين ومقيمين)؛ وذلك عبر اتخاذ كل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19) وانطلاقًا من مسؤولية منشآت القطاع الخاص تجاه العمالة؛ فإن لجنة سكن العمال التي تضم (وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية)، تُهيب بكل المنشآت (التي لديها وحدات سكنية للعامليـن) باتباع هذه الاشتراطات في مقرات سكن العمال:

- اتباع الإجراءات الاحترازية المنشورة في دليل وقاية للاشتراطات الصحية لسكن العمالة وتشمل فحص العمالة يوميًّا.

- اتباع لائحة اشتراطات سكن العمالة المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

- الاتصال بالرقم 937 في حال الاشتباه بإصابة أحد العمال لأخذ التوجيهات اللازمة وتوفير غرف خاصة مجهزة داخل السكن للعزل.

- ضرورة تعقيم وتطهير السكن مرة كل أسبوع كحد أدنى كما يجب تنظيف وتطهير دورات المياه والأسطح البيئية وأماكن التلامس مرتين في اليوم.

- يجب أن تكون كل المطهرات المستخدمة في عمليات التعقيم والتطهير معتمدة من هيئة الغذاء والدواء.

- يتوجب التأكد من توفر مطهر كحولي لليدين بشكل كافٍ في الغرف ووضعها في أماكن بارزة في مناطق التجمع والممرات والمداخل.

- التأكد من تنظيف فلاتر المكيفات ومراوح الشفط بالمطابخ بشكل دوري ووجود سجل لذلك.