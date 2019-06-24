دورات وورش عمل في المجال التقني لمنسوبي الشرطة بالرياض

بهدف تمكينهم من أداء العمل الأمني المناط بهم بيسر وسهولة

تعقد شرطة منطقة الرياض عددًا من الدورات المكثفة بالمقر الرئيس بشرطة المنطقة، وورش عمل لمديري مراكز الشرط والإدارات ورؤساء الضبط الجنائي وشؤون العسكريين بكافة شرط المحافظات والمراكز الداخلية والخارجية.

وتأتي هذه الجهود في إطار برامج تفعيل الجانب التقني الإلكتروني، وذلك بهدف تحقيق نقلة نوعية في مرونة وإنسيابية العمل الإداري والاستفادة الكاملة من التحول الإلكتروني لإنجاز جميع ما يتعلق بالمعاملات الخاصة بمنسوبي شرطة المنطقة بما يمكنهم من أداء العمل الأمني المناط بهم بيسر وسهولة.

وتحظى هذه الجهود المستمرة بتوجيه ومتابعة من مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ سعياً لتطوير منظومة العمل الأمني وامتداداً للبرامج التطويرية التي ينفذها الأمن العام لمنسوبيه والهادفة لمواكبة التحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030م.