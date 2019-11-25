"اليابس" يشكر القيادة بمناسبة منحه وسام الملك عبدالعزيز

نقل مشاعر عرفان وامتنان جميع العاملين في جمعية "علاجي"

رفع عبدالعزيز بن عبدالرحمن اليابس الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة منحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى.

وقال "اليابس"، إنه وجميع العاملين في الجمعية الخيرية لعلاج المرضى "علاجي" يقدرون عالياً هذا التكريم من قبل القيادة.

وعبّر عن شكره لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على متابعته ودعمه، داعياً الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن قيادته وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والتقدم والرفاه والازدهار.