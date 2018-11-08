شاهد.. "الأسلمي" يرحب بالملك بقصيدة حماسية: مرحبًا بالغيث في كل الصدور الأبرحية

ألقاها في حفل استقبال أهالي حائل.. ومطلعها: احتضن صدر الشمال الغيث من نجد العذية

ألقى الشاعر نجم الأسلمي الشمري قصيدة في حفل أهالي منطقة حائل ترحيبًا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اللذين شرَّفا حفل الاستقبال الذي أقامه أهالي المنطقة بمناسبة الزيارة الكريمة.

وبثت قناة الإخبارية السعودية عبر حسابها في تويتر فيديو للقصيدة التي ألقاها الشاعر الأسلمي قائلاً:

احتضن صدر الشمال الغيث من نجد العذية

والفرح شعب فضاه، وفي سماه الطير غنى

مرحبا بالغيث في كل الصدور الأبرحية

مرحبا بالنور جلاي الخطوب ليا دهنا

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- قد شرف مساء أمس الأربعاء حفل استقبال أهالي منطقة حائل بعد وصوله قادمَا من منطقة القصيم.

يًذكر أن منطقة حائل تعد المحطة الثانية في جولة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- التي بدأها بالقصيم ثم حائل، ثم تتوالى الزيارات لعدد من مناطق الشمال.