ضمن فعاليات مهرجان شرورة .. أمير نجران يرعى سباق الهجن السنوي ..الثلاثاء

"الصيعري " نوه بدعم القيادة لهذه الرياضة التراثية الأصيلة بكافة مناطق المملكة

يرعى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بعد غد الثلاثاء، حفل سباق الهجن السنوي بميدان شرورة، على كأس سمو أمير المنطقة، والذي يقام ضمن فعاليات مهرجان شرورة الشتوي الثالث.

وأشاد رئيس ميدان الهجن بشرورة، مبارك بن عبدالله الربع الصيعري، بما تحظى به رياضة الهجن من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في كافة المناطق، ومنها منطقة نجران، الذي أسهم في المحافظة على هذه الرياضة التراثية الأصيلة لأبناء المملكة.

وأعرب باسمه، ونيابة عن ملاك الهجن، عن شكره وامتنانه لسمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز، على تحفيزه الدائم لإحياء التراث الوطني، مؤكداً أن حضوره ورعايته سباق وفعاليات الهجن أعظم دلالة على عنايته باهتمامات أهالي المحافظة، وصون سمة من السمات الثقافية الشعبية بالوطن.