البلطان: الشباب رابع الأربعة الكبار.. وابتعاده عن البطولات غلطتنا

أكد أنه سيعيده للذهب.. وطالب بمنحه الوقت

أكد خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، أن فريقه يعد رابع الأربعة الكبار على مستوى بطولة الدوري.

وقال في حديث لقنوات ksa sports عقب انتصار فريقه على الفتح في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين: "الأربعة الكبار جماهيريًّا معروفون، ولكن عندما نأتي لبطولة الدوري فإن الشباب هو رابع الأربعة الكبار".

وردًّا على مَن ينتقد النادي قال: "دعهم يأخذون راحتهم بالحديث الآن؛ لأن ما حدث للفريق غلطتنا نحن، ولكن عندما يعود الشباب بطلاً من يتكلم سنرد عليه".

وأضاف: "غياب الشباب عن المنصات جعل الكثير يقلل من احترامه، ولكن نحن الشبابيين كفيلون بفرض هذا الاحترام من جديد، ولكن نريد الوقت. القضية ليست سنة أو سنتين. نحتاج لوقت. هذه صناعة كرة قدم، وعمل كبير، قد تخطئ في بعض تفاصيله، لكن في النهاية الناتج العام يكون جيدًا".

وعن الانتصار على الفتح قال: "لا نريد تضخيم الانتصار، هو مجرد ثلاث نقاط، وبداية جيدة أمام فريق صعب ومحترم. منذ سنوات لم ننتصر عليه في ملعبه، وأعتقد أننا حققنا الأصعب في هذه الجولة؛ إذ أرى أن هذه المباراة أصعب مباريات الجولة الأولى".

وأضاف: "لا يزال أمامنا عمل كبير، وأعتقد أنه لا يزال الفريق الذي خططنا له لم يظهر حتى الآن بشكل كبير.. وما شاهدتموه هو مجرد بداية".

وعن الانتقادات التي طالت الفريق في موضوع التعاقدات قال البلطان: "نحن أسرع نادٍ أنهى جميع تعاقداته. فقط تبقى لنا مركز المحور، وتم الاتفاق مع لاعب معيَّن إيطالي، ولكن عندما تم عرضه على مدرب الفريق رفضه بحجة أنه لا يناسب خطته".