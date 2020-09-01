الأردن: 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2097

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2097 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ4 أردنيين قادمين من الخارج، و59 حالة محلية سجلت في عمان والزرقاء وجرش، مبينة أنها في نفس الوقت تسجل 56 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1567 حالة شفاء.

الأردن فيروس كورونا الجديد

0

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 07:14 PM

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2097

الأردن: 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 509

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2097 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ4 أردنيين قادمين من الخارج، و59 حالة محلية سجلت في عمان والزرقاء وجرش، مبينة أنها في نفس الوقت تسجل 56 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1567 حالة شفاء.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الأردن فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020