فلسطين.. إغلاق مقر محافظة رام الله بعد إصابة عدد من الموظفين بكورونا

شمل القرار أمانة مجلس الوزراء

أعلن محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، أنه تقرر إغلاق المحافظة لمدة أسبوع، اعتباراً من مساء اليوم (السبت)، في إطار إجراءات مكافحة كورونا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وبينت "غنام" أنه تقرر أيضاً إغلاق مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا.