"غوناثان" المرشح لـ "النصر" خامس هدافي الدوري المكسيكي لعام 2021

احتل المهاجم غوناثان رودريغز المرشح لقيادة هجوم النصر في الفترة المقبلة المركز الخامس في ترتيب الهدافين في الدوري المكسيكي لعام 2021.

وسجل رودريغز 14 هدفاً مع فريقه كروز ازول متأخراً عن كل من انخيل مينا والكسيس كانيلو "18" هدفاً لكل منهما.

وفي المركزين الثالث والرابع جاء كل من فونيس موري شقيق مدافع للنصر موري ودينت لوبيز بواقع 15 هدفاً لكل منهما.

وأشارت تقارير بشأن اقتراب النصر من ضم المهاجم الأوروغوياني نظير 6.5 ملايين دولار لصالح ناديه وراتب سنوي يبلغ مليوني يورو للاعب.

النصر

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31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443 11:56 PM

"غوناثان" المرشح لـ "النصر" خامس هدافي الدوري المكسيكي لعام 2021

محمد السيّد

الرياض

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احتل المهاجم غوناثان رودريغز المرشح لقيادة هجوم النصر في الفترة المقبلة المركز الخامس في ترتيب الهدافين في الدوري المكسيكي لعام 2021.

وسجل رودريغز 14 هدفاً مع فريقه كروز ازول متأخراً عن كل من انخيل مينا والكسيس كانيلو "18" هدفاً لكل منهما.

وفي المركزين الثالث والرابع جاء كل من فونيس موري شقيق مدافع للنصر موري ودينت لوبيز بواقع 15 هدفاً لكل منهما.

وأشارت تقارير بشأن اقتراب النصر من ضم المهاجم الأوروغوياني نظير 6.5 ملايين دولار لصالح ناديه وراتب سنوي يبلغ مليوني يورو للاعب.

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النصر

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