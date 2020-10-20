الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء

أمانة العاصمة: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات

أزالت أمانة الرياض عدداً من التعديات في نطاق بلديات البطحاء.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل تعديات على أراضٍ وأرصفة ضمن نطاق بلدية البطحاء.

وكانت الأمانة قد رفعت ٢,٤٩٢ مركبة مهملة، ووضعت إشعارات بالإزالة على ٣,٤٣٧ مركبة خلال ٣٠ يوماً.

أمانة الرياض الرياض

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20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442 08:38 AM

أمانة العاصمة: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات

الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أزالت أمانة الرياض عدداً من التعديات في نطاق بلديات البطحاء.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل تعديات على أراضٍ وأرصفة ضمن نطاق بلدية البطحاء.

وكانت الأمانة قد رفعت ٢,٤٩٢ مركبة مهملة، ووضعت إشعارات بالإزالة على ٣,٤٣٧ مركبة خلال ٣٠ يوماً.

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