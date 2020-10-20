الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء

أزالت أمانة الرياض عدداً من التعديات في نطاق بلديات البطحاء.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل تعديات على أراضٍ وأرصفة ضمن نطاق بلدية البطحاء.
وكانت الأمانة قد رفعت ٢,٤٩٢ مركبة مهملة، ووضعت إشعارات بالإزالة على ٣,٤٣٧ مركبة خلال ٣٠ يوماً.أمانة الرياض الرياض
أمانة العاصمة: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات
أزالت أمانة الرياض عدداً من التعديات في نطاق بلديات البطحاء.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل تعديات على أراضٍ وأرصفة ضمن نطاق بلدية البطحاء.
وكانت الأمانة قد رفعت ٢,٤٩٢ مركبة مهملة، ووضعت إشعارات بالإزالة على ٣,٤٣٧ مركبة خلال ٣٠ يوماً.