الرياض.. إزالة تعديات على أراضٍ وأرصفة في البطحاء

أمانة العاصمة: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات

أزالت أمانة الرياض عدداً من التعديات في نطاق بلديات البطحاء.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: حماية للممتلكات العامة من التجاوزات.. #أمانة_منطقة_الرياض تزيل تعديات على أراضٍ وأرصفة ضمن نطاق بلدية البطحاء.

وكانت الأمانة قد رفعت ٢,٤٩٢ مركبة مهملة، ووضعت إشعارات بالإزالة على ٣,٤٣٧ مركبة خلال ٣٠ يوماً.