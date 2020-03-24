إطلاق منصة عالمية لحماية شبكات الاتصالات خلال أزمة "كورونا"

بهدف مساعدة البلدان والصناعات على التعامل مع الضغط المتزايد

أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات منصة عالمية لحماية شبكات الاتصالات خلال أزمة "كوفيد-19"؛ بهدف مساعدة الحكومات والقطاع الخاص على ضمان عمل وإتاحة خدمات الاتصالات واتصالات الطوارئ للجميع.

وأوضح أمين عام الاتحاد هولين جاو أنه لم يحدث من قبل أن تكون شبكات الاتصالات بهذه الأهمية للحفاظ على الصحة والسلامة والاقتصاد كما هو الحال خلال أزمة كوفيد-19 التي يعيشها العالم حالياً.

وقال: إتاحة منصة الاتحاد الدولي للاتصالات لصانعي السياسات بهدف مساعدة البلدان والصناعات على التعامل مع الضغط المتزايد على الشبكات العالمية، وبما يسمح بتزويد العاملين في مجال الصحة في كل مكان بالأدوات اللازمة لأداء واجباتهم، والسماح للناس بالعمل من منازلهم، والتجارة عبر الإنترنت، وضمان مواكبة الملايين من الأطفال والشباب لدراستهم.

وتوفر هذه المنصة للبلدان حلولاً لضمان مرونة شبكتها المعلوماتية، وكيفية التعامل مع الضغوط التي تواجه بنيتها التحتية الإلكترونية، وإعادة عمل الطيف في حالات الطوارئ.