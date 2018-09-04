أكثر من 222 ألف حاج استفادوا من الخدمات الصحية بالمدينة

اجرت 535 عملية جراحية من بينها 180 قسطرة قلب

أجرى الأطباء بمستشفيات المدينة المنوّرة 535 عملية منوّعة للمرضى من حجاج بيت الله الحرام زوّار المسجد النبوي الشريف، من بينها 180 عملية قسطرة قلب، و10 عمليات قلب، وذلك خلال موسم الحج هذا العام.

وأوضح مدير إدارة الإحصاء والمعلومات بصحة منطقة المدينة المنوّرة إبراهيم الردادي؛ أن 222374 حاجاً استفادوا من الخدمات الصحية التي تقدمها المرافق الصحية بالمدينة المنوّرة للمراجعين، من بينهم 205503 حجاج استقبلتهم مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمدينة المنوّرة, فيما استقبلت أقسام الطوارئ والعيادات بمستشفيات المنطقة 16871 حاجاً, في حين تلقى 5842 حاجاً الخدمات الإسعافية المتعلقة بنقل المرضى وإجراء الكشف الطبي لهم، في حين أجريت 444 جلسة غسيل كلوي للحجاج في العيادات المتخصّصة بالمرافق الطبية بالمدينة المنوّرة, وذلك ضمن الخدمات الصحية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام زوّار المسجد النبوي.

من جانبه، أكّد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنوّرة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي؛ استمرار تقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن في جميع المراكز الصحية الموسمية والدائمة والمستشفيات بوتيرة عمل متواصلة على مدار الساعة, لتقديم كل ما من شأنه خدمة الحجاج وزوّار المسجد النبوي بالمدينة المنوّرة، مؤكداً أن الخدمات الصحية تمثّل جانباً مهماً ضمن منظومة العمل المتكاملة التي تقدمها مختلف الجهات والإدارات لخدمة حجاج بيت الله الحرام.