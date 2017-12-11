بالفيديو.. "عبدالله بن بندر" للمسؤولين في رابغ: "شغل الترقيع هذا ما ينفع أبداً"!

​وجّه بسحب المشروع من المقاول بسبب عدد من الملاحظات

أظهر مقطع فيديو، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، أثناء جولاته اليوم للواجهة البحرية في رابغ وهو يقول للمسؤولين إن: "شغل الترقيع هذا ما ينفع أبدا".

وبسبب عدد من الملاحظات رصدها الأمير عبدالله بنفسه على أرض الواقع؛ فقد وجه بسحب المشروع من المقاول.

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11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439 08:19 PM

​وجّه بسحب المشروع من المقاول بسبب عدد من الملاحظات

بالفيديو.. "عبدالله بن بندر" للمسؤولين في رابغ: "شغل الترقيع هذا ما ينفع أبداً"!

متعب البقمي

مكة المكرمة

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أظهر مقطع فيديو، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، أثناء جولاته اليوم للواجهة البحرية في رابغ وهو يقول للمسؤولين إن: "شغل الترقيع هذا ما ينفع أبدا".

وبسبب عدد من الملاحظات رصدها الأمير عبدالله بنفسه على أرض الواقع؛ فقد وجه بسحب المشروع من المقاول.

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