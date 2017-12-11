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​وجّه بسحب المشروع من المقاول بسبب عدد من الملاحظات

بالفيديو.. "عبدالله بن بندر" للمسؤولين في رابغ: "شغل الترقيع هذا ما ينفع أبداً"!

أظهر مقطع فيديو، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، أثناء جولاته اليوم للواجهة البحرية في رابغ وهو يقول للمسؤولين إن: "شغل الترقيع هذا ما ينفع أبدا".



وبسبب عدد من الملاحظات رصدها الأمير عبدالله بنفسه على أرض الواقع؛ فقد وجه بسحب المشروع من المقاول.