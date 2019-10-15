التحالف الدولي يغادر منبج في شمال سوريا

أنباء عن دخول النظام السوري إلى المدينة

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي تقوده الولايات المتحدة، أن قواته غادرت مدينة منبج في شمال سوريا، اليوم (الثلاثاء)، وذلك بعد أن أشارت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن قواته دخلت المدينة، الواقعة ضمن العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال سوريا.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث العسكري باسم التحالف الكولونيل ميليس بي. كاجينز، على "تويتر"، أن القوات الأمريكية تنفذ انسحاباً مخططاً له من شمال شرق سوريا. وقال: "نحن خارج منبج".

سوريا التحالف الدولي داعش تركيا

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15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 09:07 PM

أنباء عن دخول النظام السوري إلى المدينة

التحالف الدولي يغادر منبج في شمال سوريا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي تقوده الولايات المتحدة، أن قواته غادرت مدينة منبج في شمال سوريا، اليوم (الثلاثاء)، وذلك بعد أن أشارت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن قواته دخلت المدينة، الواقعة ضمن العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال سوريا.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث العسكري باسم التحالف الكولونيل ميليس بي. كاجينز، على "تويتر"، أن القوات الأمريكية تنفذ انسحاباً مخططاً له من شمال شرق سوريا. وقال: "نحن خارج منبج".

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سوريا التحالف الدولي داعش تركيا

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