"فلكية جدة": كسوف حلقي للشمس غير مشاهد بالوطن العربي.. الخميس

أبو زاهرة: يبدأ عند شروق الشمس في أونتاريو ثم يتحرك شمال الكرة الأرضية

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن الكرة الأرضية ستشهد يوم الخميس 29 شوال 1442 الموافق 10 يونيو 2021 كسوفاً حلقياً للشمس هو أول كسوف قطبي من اثنين سيحدثان هذا العام، وهو (غير مشاهد) بسماء السعودية أو الوطن العربي.

وأضاف: الكسوف بمراحله كافة من البداية إلى النهاية سيستمر حوالي 5 ساعات بين الساعة 11:12 صباحاً و04:11 عصراً بتوقيت السعودية (08:12 صباحاً و01:11 بعد الظهر بتوقيت غرينتش).

الكسوف الحلقي أحد أنواع كسوف الشمس يحدث في بداية الشهر القمري عندما يحجب القمر معظم قرص الشمس، لكن يبقى جزء خارجي من الشمس كحلقة تحيط بالقمر.

وتابع: لذلك سيتمكن الراصدون في المناطق الواقعة في مسار الكسوف الحلقي الضيق في أقصى شرق روسيا والمحيط المتجمّد الشمالي وغرب غرينلاند وكندا وروسيا من رؤية وقوع القمر مباشرة أمام الشمس ولكن لن يغطيها بالكامل لأن القمر سيكون بعيداً عن الأرض وحجمه الظاهري لن يكون كبيراً كفاية، لذلك ستبقى حلقة مضيئة حول القمر تسمى "حلقة الضوء"، ما يعني أن هالة الشمس لن تكون مرئية.

وأردف: السبب في ذلك أن القمر يتحرك في مدار بيضاوي وليس دائرياً تماماً، لذلك فهو يتحرك أحياناً بعيداً عن الأرض وقريباً في أحيان أخرى، وفي يوم الكسوف سيكون قطر القمر الظاهري أصغر بنسبة 1.5% من المتوسط، حيث سيكون بعد يومين من تجاوزه نقطة الأوج (أبعد نقطة في مداره من الأرض) لذلك عند ذروة الكسوف سيكون قطره الظاهري أقل بنسبة 6.7% من المتوسط وهو ليس كبيراً كفاية لتغطية الشمس بالكامل، ولهذا السبب فإن هذا الكسوف حلقي.

وقال: الكسوف سيبدأ عند شروق الشمس في أونتاريو بكندا (على الجانب الشمالي من بحيرة سوبيريور) ثم يتحرّك مسار الكسوف عبر الأجزاء الشمالية للكرة الأرضية وفي منتصف الطريق سيصل الكسوف ذروته العظمى في شمال غرين لاند عند الساعة 01:41 بعد الظهر بتوقيت السعودية (10:41 صباحا بتوقيت غرينتش) وستشهد مدينة (كاناك) في غرينلاند الكسوف في شكلة الحلقي لمدة 3 دقائق و51 ثانية وسيغطى قرص الشمس بنسبة 94% ضمن مسار بعرض 527 كيلومتراً.

وأضاف: ثم سينتقل مسار الكسوف الحلقي من القطب الشمالي لينتهي عند غروب الشمس فوق شمال شرق سيبيريا.

وتابع: بشكل عام يمكن أن تكون رؤية الكسوف الحلقي عند شروق الشمس أو غروبها مهمة للغاية نظرا للتأثيرات الجوية، ومع ذلك وبسبب التضاريس والغابات وأحوال الطقس قد لا تكون كندا أو روسيا مناسبة بما فيه الكفاية لذلك قد يكون شمال غرينلاند الخيار المناسب لرصد هذا الكسوف الحلقي.

واستطرد: خارج مسار الكسوف الحلقي سيرصد الكسوف في شكله الجزئي في مساحة شاسعة تشمل شمال شرق الولايات المتحدة وأوروبا والصين ومنغوليا ومعظم روسيا، علماً أن المناطق الأقرب لمسار الكسوف الحلقي ستشهد كسوفاً جزئياً بنسبة أكبر ولكن تقل النسبة كلما ابتعدنا عن ذلك المسار.

وقال: ستحظى بعض المناطق برؤية منظر استثنائي للكسوف الجزئي عند شروق الشمس حيث سيرصد "قرون الشمس" تشرق فوق الماء في خليج ثندر بكندا، ومدينو (سو ساينت ماري) الكندية، ومدينة تورونتو، ومدينة فيلادلفيا ، ومدينة نيويورك، ومدينة أتلانتيك سيتي، وستشهد أماكن أخرى شروق الشمس المكسوفة على شكل زعنفة سمكة القرش، مثل مدن: أوتاوا، ومونتريال، وبوسطن.

من ناحية أخرى، سيشهد ثلث شمال أوروبا كسوفاً جزئياً للشمس، وستحظى آيسلندا بأعمق كسوف جزئي حيث سيكسف قرص الشمس بنسبة 60%، في حين أن المملكة المتحدة وإيرلندا والدول الاسكندنافية سيكون الكسوف الجزئي فيها بنسبة تراوح بين 20 و50%.

إن رصد كسوف الشمس الحلقي والجزئي يحتاج إلى تجهيزات رصد خاصة من أجل سلامة العين، مثل استخدام نظارات الكسوف التي تمنع أكثر من 99.99% من ضوء الشمس و الأشعة فوق البنفسجية و الأشعة تحت الحمراء أو الفلاتر (المرشحات) الخاصة بالشمس للتلسكوبات والمناظير والكاميرات التي تظهر كقرص برتقالي أو أبيض في السماء.

علمياً سيستغل كسوف الشمس لإجراء تجربة علمية ضمن مسار الكسوف الحلقي في المنطقة القطبية لدراسة طبقة الايونوسفير في الغلاف الجوي لكوكبنا باستخدام هوائيات ضمن شبكة من مشغلي الاتصالات اللاسلكية لاختبار قوة وصول إشارات الترددات العالية كمقياس لتحديد تأثير الكسوف على الغلاف الجوي للأرض لمعرفة مقدار تأثر طبقة الايونوسفير بكسوف الشمس ومدة بقاء ذلك التأثير ومقارنة النتائج بالكسوفات السابقة والقادمة.

جديرٌ بالذكر أنه سيتبع هذا الكسوف الحلقي للشمس، خسوف جزئي للقمر (منتصف ربيع الآخر 1443) نوفمبر القادم، وسيكون غير مشاهد في الوطن العربي.