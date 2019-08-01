تعديل نظام الأحوال المدنية: للمرأة الحق في طلب الحصول على سجل الأسرة

‏‫رب الأسرة للأولاد القصر هو الأب أو الأم

تكشفت معلومات جديدة عن التعديلات التي أقرتها الجهات المعنية على نظام الأحوال المدنية.

ووفقاً للمعلومات أصبح لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ٦٠ يوما من تاريخ عقد الزواج؛ وفقا لما تحدده اللائحة.

وتضمنت التعديلات الإشارة إلى أنه يعد رب الأسرة في مجال تطبيق نظام الأحوال المدنية هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر".