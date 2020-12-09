في دوري أبطال أوروبا .. المصري محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي

بات المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، أكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ ناديه بمنافسات دوري أبطال أوروبا، بعد هدفه في شباك ميتيلاند الدنماركي.

ورفع صلاح سجله التهديفي مع الليفر إلى 22 هدفًا في 39 مباراة بدوري أبطال أوروبا، متفوقًا على ستيفن جيرارد، قائد الفريق التاريخي، والذي سجل 21 هدفًا في 73 لقاء.

ويحل السنغالي ساديو ماني ثالثًا برصيد 17 هدفًا في 37 مباراة، ثم روبرتو فيرمينو رابعًا بتسجيله 15.