المملكة تحصد جائزة و7 شهادات تميز ضمن القمة العالمية لمجتمع المعلومات

يعقدها الاتحاد الدولي للاتصالات

أحرزت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة جائزة و7 شهادات تميز ضمن المسابقة التي يعقدها الاتحاد الدولي للاتصالات في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات والمقام حالياً في مدينة جنيف السويسرية، وذلك لتكريم أفضل المشاريع التي تسخر تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبذلك يرتفع رصيد المملكة إلى (9) جوائز و(15) شهادة تميز في جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ انطلاقها في العام 2012م.

وجاءت من بين الجهات الحاصلة على الجوائز، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأرامكو السعودية، وجامعتا الملك سعود والمجمعة.

وشملت المشاريع عددًا من المجالات الحيوية مثل مجال إصدار التراخيص، والتعليم الأكاديمي، وأمن الطرق، والتبرع بالدم، وحماية البيئة.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات واللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات قد دعتا في وقتٍ سابق الجميع للمشاركة في التصويت ودعم هذه المشاريع الوطنية للفوز بهذه الجوائز، التي تخضع لعدد من المعايير تحددها أمانة الجائزة، من ضمنها عدد الأصوات التي يحصل عليها كل مشروع.

يذكر أن مشاريع المملكة نافست 1062 مشروعاً على مستوى العالم في 18 فئة شملت العديد من الموضوعات والمجالات المحورية، منها بناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، الحكومة الإلكترونية، البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية، والبيئة الإلكترونية، وغيرها.