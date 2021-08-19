وفاة لاعب منتخب أفغانستان بعد سقوطه من الطائرة في كابول

يبلغ من العمر 19 عامًا

ذكرت وكالة أريانا للأنباء، اليوم الخميس، أن زكي أنواري لاعب منتخب أفغانستان لكرة القدم توفي بعد سقوطه من طائرة أميركية في مطار كابول يوم الاثنين الماضي.

وحاولت أعداد كبيرة من المواطنين الفرار من أفغانستان بالاحتشاد في المطار بعد أن فرضت حركة طالبان سيطرتها على الحكم، الأحد الماضي، وشوهد الكثير من الأشخاص أثناء محاولة ركوب طائرة متحركة.

وأشارت وكالة أريانا الأفغانية إلى أن أنواري سقط من طائرة "بوينغ سي-17" التابعة للقوات الجوية الأميركية، وأكدت الهيئة العامة للرياضة وفاته.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه تم التعرف على هوية أحد الأشخاص الثلاثة، والذي تبين أنه لاعب سابق في فريق الشباب الوطني الأفغاني اسمه "زكي أنواري"، ويبلغ من العمر 19 عامًا.

وتم اكتشاف رُفات زكي أنواري في بئر عجلة لطائرة نقل من طراز C-17 عند وصولها إلى قطر بعد إقلاعها من كابول مع تشبث أفغان يائسين بجسم الطائرة يوم الاثنين.

وأكدت المديرية العامة للتربية البدنية والرياضة في أفغانستان نبأ وفاة زكي أنواري.