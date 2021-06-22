مسؤول أوكراني لـ "سبق": قريبًا سنكون الوجهة الأولى للسعوديين وردود الفعل إيجابية عن بلادنا

تتميز بالطبيعة الخلابة والجبال والشواطئ

لاقت السياحة الأوكرانية رواجًا لافتًا في المملكة أخيرًا بسبب طبيعتها الخلابة وجبالها وقلة تكاليف النقل والإقامة بالمقارنة مع دول ومناطق أخرى حول العالم.

وتشير إحصاءات هيئة السياحة الأوكرانية إلى أن أكثر المناطق السياحية جذبًا هي العاصمة كييف ثم مدينة لفيف جبال الكاربات ومدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود.

وتعد أوكرانيا واحدة من أكبر الدول المطلة على البحر الأسود وتعد موطنًا للكثير من المعالم والمناطق السياحية التي تستحق المشاهدة وتعد من الدول الآمنة تمامًا للسفر كما أنها من الوجهات السياحية غير المكلفة بشكل لا يصدق.

لقاء خاص

وفي لقاء خاص لـ"سبق" أكد السيد "سيرجي بوشكارسكي" القائم بأعمال سفارة أوكرانيا لدى المملكة أن بدء انطلاق الرحلات الجوية المباشرة مع أوكرانيا جاء نتيجة لاهتمام المجتمع السعودي ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بالسياحة في بلادنا.

انخفاض الإصابات

وعن الإصابات في أوكرانيا رد السيد "بوشكارسي" أن ارتفاع أو انخفاض حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم هو حالة عادية وغير مسيطر عليها بشكل تام على الرغم من الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة التي تتخذها جميع الدول لتطعيم المواطنين وقد قامت حكومتنا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد بشكل كبير من الإصابة بفيروس كوفيد-19 وانخفض معدل الإصابة إلى أقل من 300 حالة في اليوم بناء على آخر الإحصائيات مما يدل على انخفاض ملموس لحالات المصابين بفيروس كوفيد-19 في بلدنا في الآونة الأخيرة.

وبدءًا من 1 يوليو 2021 سيكون هناك "شهادة التطعيم" لجميع المواطنين والتي تم تطويرها وفقًا للوائح التنفيذية الأوروبية ونموذج الشهادة الرقمية الخضراء للاتحاد الأوروبي.

التبادل مع المملكة

ولفت السيد بوشكارسي إلى أن هذه الإجراءات تمكن من رفع التصنيف الحالي لبلادنا في هيئة الصحة الهامة السعودية ونرجو دراسة تبادل اعتماد بين أوكرانيا والمملكة فيما يخص شهادات اختبار بي سي أر السلبية وشهادات التطعيم الدولية وشهادات التطعيم الرقمية أو نتائج اختبار بي سي أر السلبية أو ما يفيد التعافي من فيروس كوفيد-19 .

ردود أفعال إيجابية

وأشاد القائم بأعمال السفارة الأوكرانية بالرياض بالكثير من ردود الأفعال الإيجابية من السياح السعوديين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات السفر من حيث جودة إقامة السياح السعوديين والترحاب الشديد من جانب الشعب الأوكراني بضيوفه السعوديين وتوافر الطعام الحلال والمناظر الطبيعية والشواطئ المذهلة والمصحات العلاجية المتخصصة.

سلوكيات فردية

وعن مقطع الفيديو المنتشر الذي أثار بعض ردود الفعل السلبية قال السيد"بوشكارسي" كما أن السياح السعوديين مهتمون جدًا بزيارة مناطق عديدة في أوكرانيا ويوجد في كل الدول السياحية في العالم بعض السلوكيات الفردية والنادرة جدًا التي تتداول في الإنترنت لبعض الفتيات أو الشباب وأؤكد أنها لا تعكس إلا تصرفات شخصية بعيدة كل البعد عن صفات شعبنا المضياف والمحب لضيوفه من كل أنحاء العالم.

الوجهة الأولى

وتوقع القائم بأعمال السفارة الأوكرانية بالرياض أن بلاده ستصبح إحدى أهم وجهات السفر المفضلة عند السياح السعوديين مستقبلاً لطبيعتها الخلابة والبحيرات والتراث والثقافة التي جمعت العديد من الحضارات في آن واحد والمتاحف والقلاع وينابيع المياه المعدنية والمنتجعات الصحية التي تقدم خدمات العلاج الطبيعي، وذلك بالإضافة إلى المطاعم والمنشآت الرياضية والمتاجر الحديثة والأماكن الترفيهية.

تشيرنوبيل

وبيّن "بوشكارسكي" أن بلاده تضم العديد من المدن السياحية الكبيرة مثل العاصمة مدينة "كييف" و"لفيف" الجبالية و"أوديسا" المطلة على البحر الأسود ومدينة "تشيرنوبيل" التي وقعت فيها حادثة تسرب المفاعل النووي في عام 1986م والتي قد تحولت إلى أشهر وجهات السياحة الجديدة وزارها نحو 120 ألف سائح أجنبي ومحلي خلال العامين الماضيين.

اللغة العربية

وبيّن القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في الرياض أن بلاده تتبنى أخيرًا بعض المبادرات الحكومية التي تهدف إلى سرعة إنشاء وسائل إعلام أوكرانية ناطقة باللغة العربية حتى تزود السائح العربي بالمعلومات عن أوكرانيا.

يُذكر أن أوكرانيا أعفت السعوديين من تأشيرات الدخول والعبور لأراضيها وذلك ابتداءً من 01 أغسطس عام 2020م بمدة إقامة لا تتجاوز 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا بناءً على الأمر الرئاسي الهادف إلى تعزيز العلاقات الثنائية الودية مع الدول الشريكة وتنشيط أعمال القطاع السياحي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الأوكراني.