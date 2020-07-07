توجيه من "الاتصالات" بالاستفادة من ماجستير أنجزته سعودية.. إليك التفاصيل

فيما تستعد الهيئة قريباً لإنشاء إدارة للابتكار كانت الرسالة عن إنترنت الأشياء

في الوقت الذي قدمت فيه رسالة ماجستير لمعيدة سعودية بجامعة الملك سعود، مقترحاً لتنظيم إنترنت الأشياء في المملكة وذلك استناداً إلى قوانين وتشريعات ولوائح دولية، وجّه محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خبراء ومستشاري الهيئة، بمناقشة الباحثة والمشرف على الرسالة لكيفية الاستفادة من موضوع الرسالة التي حصلت بها الباحثة على درجة الماجستير وكانت بعنوان: "نظام تشريعي مقترح لأنظمة إنترنت الأشياء في المملكة العربية السعودية".

وناقشت، أمس الأول، -عن بُعد- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، رسالة ماجستير تقدمت بها المعيدة بجامعة الملك سعود، مارية الحصين، وبدعم من مشرفها الأستاذ الدكتور جبريل بن حسن العريشي، أستاذ علم المعلومات بجامعة الملك سعود عميد عمادة التطوير والجودة وعضو مجلس الشورى السابق، وتناول خبراء ومستشارو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في النقاش كيفية تعظيم الاستفادة منها وتطبيقها بالهيئة.

وتناولت الطالبة في رسالتها موضوعاً يصب في صلب اهتمامات الهيئة؛ حيث قدمت الرسالة نظاماً مقترحاً لتنظيم إنترنت الأشياء في المملكة وذلك استناداً إلى قوانين وتشريعات ولوائح دولية، وتعد هذه الرسالة عملاً محلياً وطنياً خالصاً يمكن أن تستثمره هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الى جانب الإطار التنظيمي الصادر منها عن إنترنت الأشياء ومكملاً لمنظومة الأنظمة التي تصدرها الهيئة.

واعتمدت رسالة الباحثة على خمسة متطلبات رئيسة لأنظمة إنترنت الأشياء، وهي (البنية التحتية، أمان إنترنت الأشياء، الشفافية وجودة بيانات إنترنت الأشياء، والخصوصية).

وقدّم "العريشي"، والباحثة مارية الحصين، نيابة عن رئيس جامعة الملك سعود ورئيس قسم علم المعلومات، الشكر الجزيل لوزير الاتصالات ومحافظ هيئة الاتصالات على دعمهما للباحثين والباحثات، وحرصهما على استثمار الموضوعات البحثية التي تخدم مجال عمل الهيئة واختصاصاتها، والموافقة على إنشاء إدارة البحث والابتكار وستدشّن قريبا بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

يُذكر أن فكرة الموضوع قد نبعت من خلال خبرة "العريشي" -مشرف الطالبة- الذي كان عضواً في مجلس الشورى، وكان يرأس "لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات"؛ حيث يمتلك خبرة واسعة في التعامل مع عديد من الأنظمة التي تتعلق بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومنها مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية البيانات الشخصية والألعاب الإلكترونية.. إلخ؛ إضافة إلى مجالات أخرى.