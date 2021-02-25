عمومية "الفقهية السعودية" توافق على التجديد لمفتي المملكة رئيسًا شرفيًّا لفترة سادسة

خلال انعقاد الاجتماع الـ12 للجمعية بحضور أكثر من ثمانين عضوًا عاملاً

عقدت الجمعية الفقهية السعودية أمس الأربعاء, الاجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية للجمعية، برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس شرف الجمعية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وبحضور أكثر من ثمانين عضوًا عاملاً من بين مائة وواحد وعشرين، مجموع أعضاء الجمعية العاملين حتى تاريخ الانعقاد.

وافتتح الاجتماع بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم, ثم شاهد الحضور عرضًا مصورًا عن مناشط الجمعية خلال الدورة المنتهية، أعقبه كلمة لفضيلة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، استعرض فيها جهود الجمعية خلال الدورة السابقة وما أثمرت عنه تلك الجهود من نتائج رآها المجتمع في البرامج النوعية التي أثمرت عنها جهود الجمعية، وختم كلمته بشكر الله تعالى على نعمه وما يسره من تلك الجهود، وبخاصة في جائحة كورونا وإصدارها عددًا خاصًا بذلك.

وثمّن فضيلته ما لقيته الجمعية من عناية من قِبل سماحة المفتي العام للمملكة وما تلقاه من معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وإدارات الجامعة المختلفة، وما بذله منسوبو الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها، وجميع أعضاء الجمعية العاملين والمنتسبين.

بعد ذلك, استمع الجميع إلى توجيهات سماحة مفتي عام المملكة رئيس شرف الجمعية التي بدأها بشكر الله تعالى على ما يسره للجمعية الفقهية خلال دوراتها السابقة وما أضافته للساحة العلمية من بحوث وإصدارات, إضافة إلى مجلتها الدورية المحكمة، مشيدًا بما لقيته الجهات العلمية من القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, ونظرة سمو ولي العهد المستقبلية وفق رؤية المملكة 2030، كما شكر سماحته معالي وزير التعليم ومعالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفضيلة رئيس الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها، وكل من أسهم مع الجمعية بدعم أو بذل.

عقب ذلك, جرى استعراض جدول أعمال الاجتماع والتصويت على القرارات ومنها: الموافقة على التجديد لسماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس شرف للجمعية الفقهية لفترة سادسة، والموافقة على اعتماد التقرير السنوي للجمعية للأعوام (1439- 1440 - 1441)، والموافقة على الحساب الختامي للجمعية في دورتها السابقة، والموافقة على استمرار عمل فروع الجمعية وإصدار قواعد منظمة لعملها.

وختم الاجتماع ببيان نتائج التصويت، حيث رشح المجتمعون تسعة لعضوية الدورة السابعة للجمعية الفقهية السعودية، جاءت على النحو التالي: الدكتور سعد الخثلان, والدكتور عبدالله العمراني, والدكتور عبدالعزيز الضويحي, والدكتور فهد السنيدي, والدكتور محمد العريني, والدكتور خالد آل سليمان, والدكتور المثنى الجرباء, والدكتور زيد الغنام, والدكتور عبدالله آل الشيخ.

ثم جرى اقتراع مجلس الإدارة على اختيار رئيس للمجلس ونائب له وأمين للمجلس وأمين للمال، على النحو التالي: الدكتور سعد بن تركي الخثلان رئيسًا, والدكتور محمد بن سليمان العريني نائبًا للرئيس, والدكتور المثنى بن عبدالعزيز الجرباء أمينًا للجمعية, والدكتور زيد بن سعد الغنام أمينًا للمال.