"الصحة": تسجيل 65 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 82 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، تسجيل 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 550369 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 82 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 539636 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8856 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 33 حالة.