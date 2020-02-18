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تعليقًا منها على الفيديو المتداول في بعض وسائل الإعلام

رئيسة السياحة الألمانية: لا نية لتأجيل أو إلغاء معرض برلين 2020

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أكدت الرئيسة التنفيذية للمجلس الوطني الألماني للسياحة بيترا هيدورفير أنه لا نية لإلغاء أو تأجيل معرض برلين، المعرض السياحي الأكبر في العالم.



يأتي هذا تعليقًا منها على الفيديو المتداول في بعض وسائل الإعلام، مبينة أنه على الرغم من الظروف الصعبة مع النمو الاقتصادي في "منطقة اليورو" فإن قصة نجاح السياحة الوافدة لألمانيا لاتزال مستمرة، حيث تمكنا نحن وشركاؤنا من إلهام المزيد من المسافرين في عام 2019 لزيارة ألمانيا.



يذكر أن المجلس الألماني الوطني السياحي يمثل وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الاتحادية لتمثيل ألمانيا كوجهة سياحية ويقوم بتطوير الاستراتيجيات والمنتجات لتعزيز صورة ألمانيا في الخارج كوجهة سياحية وتشجيع السياح على زيارة البلاد وله ممثلون حاليًا في 31 دولة.