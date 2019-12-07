"بيئة عسير" تبيد 40% من الجراد قبل تحوله لمرحلة "الطيران"

كان في طور حشرة كاملة غير ناضجة قادمة من الأراضي اليمنية

تمكّنت فرق المسح والاستكشاف الميدانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، اليوم، من رصد أسراب ومجموعات من الجراد في طور حشرة كاملة غير ناضجة، قادمة من الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الحرجة ثم إلى الجوّة بمحافظة سراة عبيدة، وانتقل مساء أمس الجمعة إلى مركز جوف آل معمّر.



وعلى الفور وجّه مدير عام الفرع المهندس غانم الجذعان، بتكوين فريق عمل بإشراف مباشر من مدير الثروة النباتية بفرع الوزارة المهندس علي عبدالله بيضي، ومدير مكتب الوزارة بمحافظة سراة عبيدة المهندس سعد بن منصور القحطاني.



وقد تمت المكافحة من خلال خمس فرق من مكاتب الوزارة في "سراة عبيدة، طريب، خميس مشيط، العرين".



وباشرت الفرق عملها بعد فجر اليوم السبت؛ حيث بدأت فورًا في عملية المكافحة، واستطاعت الإبادة بنسبة 40% قبل أن يتحول السرب إلى مرحلة الطيران قبل الظهر في الاتجاه الشمالي الشرقي، وستتم متابعته لحين استقراره، ومن ثم مواصلة مكافحة ما تبقى منه.



جدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة؛ تستهدف السيطرة على الجراد والآفات النباتية المهاجرة، من خلال إعداد المناهج والخطط الشاملة للاستكشاف والمكافحة، وتقديم المشورة الفنية للحد من انتشار الجراد وحماية المناطق الزراعية بالمملكة.



وتقوم الوزارة بمتابعة تحركات أسراب الجراد بالمناطق المجاورة وخلال مواسم الهجرة، بالإضافة إلى القيام بعمليات المراقبة والإشراف اللازمة لاستكشاف الجراد على مستوى مناطق المملكة.