أمير الشرقية يرعى انطلاقة الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي

تنظمه "منظمة السياحة العربية" الأربعاء المقبل بالأحساء

يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، انطلاقة الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي، الذي يحمل عنوان "السياحة والأمن رافدان للتنمية"، والذي تنظمه المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك مساء الأربعاء بمحافظة الأحساء.



ويحظى الملتقى مشاركة عدد من كبار المسؤولين من وزراء السياحة وقادة الأمن على امتداد الوطن العربي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، وعدد من المنظمات والأكاديميين وكبار المختصين.



وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، أن برنامج الملتقى سيتضمن ثلاث جلسات سيتم من خلاله مناقشة العديد من الأوراق التي تُعنى بصناعة السياحة في الوطن العربي.



وأضاف آل فهيد أن الجلسة الأولى للملتقى ستكون بعنوان أمن وسلامة المطارات، والأحساء ما بين السياحة والتراث، والجلسة الثانية عن التجربة الأوروبية لتأمين المناطق السياحية من المنظور الأوروبي والأمن السياحي، ومدى فاعليته في مواجهة التهديدات الأمنية للسياحة العربية، والجلسة الثالثة في مجال الأمن السياحي بالوطن العربي والتي تضم عددًا من ممثلي قطاعات الأمن بالدول العربية.