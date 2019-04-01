مدير الشؤون الإسلامية بالجوف يستقبل والد الشهيد "الملحم"

منوهًا بالدور الذي قام به شهداؤنا وأبطالنا في الدفاع عن ديننا ووطننا

استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الجوف الشيخ محمد بن عمر السائح في مكتبه، والد الشهيد المقدم عبدالرزاق بن متعب الملحم رحمه الله.

ورحب الشيخ السائح بالملحم مشيدًا بما قدمه ابنه من مواقف بطولية في الدفاع عن المملكة بلد الحرمين الشريفين، مؤكدًا أن الدولة - أيدها الله- أولت اهتمامًا بالغًا بالشهداء لإيمان القيادة بأهمية الدور الذي قام به شهداؤنا وأبطالنا بالذود والدفاع عن ديننا ووطننا ومقدساتنا ومكتسباتنا وأنهم محل فخر واعتزاز لكل السعوديين عرفانًا بما قدموه من تضحيات في سبيل الله.

وأفاد فضيلته بأن الجميع في هذه الدولة المباركة في خدمة أسر الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للدين والوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله ، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، لافتًا إلى أن الشؤون الإسلامية وبتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تفتخر بخدمة أبناء الشهداء وذويهم تحقيقًا لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.

فيما عبّر والد الشهيد الملحم عن اعتزازه بما قدم ابنه في شرف الدفاع عن أقدس وأحب البلاد إلى الله، مبينًا أن الجميع يفخر بأن يكون جنديًا للدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين، سائلاً الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.