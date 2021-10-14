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"العثيمين" أشاد بتمكن الدفاعات السعودية من اعتراض وتدمير إحدى تلك الطائرات قبل الوصول إلى هدفها

"التعاون الإسلامي" تدين استمرار المحاولات الحوثية استهداف المدنيين في المملكة بالطائرات المفخخة

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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم, عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين الأبرياء في المملكة بالطائرات المسيرة المفخخة، مشيدًا في الوقت ذاته بكفاءة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير إحدى تلك الطائرات قبل الوصول إلى هدفها في مدينة جازان.



وشدد الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ، مؤكدًا وقوف المنظمة ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.