سجلت 164 إصابة جديدة.. مكة تواصل الانخفاض الملموس بعدد الحالات اليومية بكورونا

مقابل 195 متعافياً ليصبح إجمالي المتعافين فيها 11827 حالة

تواصل مكة المكرمة تسجيل انخفاض ملموس في عدد الحالات اليومية بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت اليوم 164 إصابة جديدة بالفيروس، وفق آخر إحصاءات وزارة الصحة وذلك مقابل 195 حالة تعافٍ وخمس وفيات.

وتضمّن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم 15595 حالة، منها 3544 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و224 حالة وفاة.

يأتي هذا فيما ارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 195 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 11827 حالة.