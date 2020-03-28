الصين: 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها لوافدين من الخارج

إجمالي الإصابات حتى الآن 81394 حالة والوفيات 3295

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إنه تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، يوم الجمعة؛ جميعها لوافدين من الخارج.. وسجلت الصين في اليوم السابق 55 حالة.

وأضافت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات في الصين بلغ حتى الآن 81394 حالة، بينما جرى تسجيل 3 حالات وفاة إضافية؛ لتبلغ محصلة الوفيات 3295 حالة.

فيروس كورونا الجديد

11

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 10:50 AM

إجمالي الإصابات حتى الآن 81394 حالة والوفيات 3295

الصين: 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها لوافدين من الخارج

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 4,435

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إنه تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، يوم الجمعة؛ جميعها لوافدين من الخارج.. وسجلت الصين في اليوم السابق 55 حالة.

وأضافت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات في الصين بلغ حتى الآن 81394 حالة، بينما جرى تسجيل 3 حالات وفاة إضافية؛ لتبلغ محصلة الوفيات 3295 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020