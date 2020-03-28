الصين: 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها لوافدين من الخارج

إجمالي الإصابات حتى الآن 81394 حالة والوفيات 3295

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إنه تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، يوم الجمعة؛ جميعها لوافدين من الخارج.. وسجلت الصين في اليوم السابق 55 حالة.

وأضافت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات في الصين بلغ حتى الآن 81394 حالة، بينما جرى تسجيل 3 حالات وفاة إضافية؛ لتبلغ محصلة الوفيات 3295 حالة.