وفاة 313 شخصًا وإصابة أكثر من 7 آلاف بكورونا في إفريقيا

سجلت القارة 65 وفاة جدیدة بالفيروس في آخر 24 ساعة

ارتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا إلى 313 شخصًا وإصابة 7 آلاف و 741 آخرين في القارة الإفريقية.

وفي التفاصيل، كشف المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ذلك في معطیات حدیثة، مضيفًا أن بلدان القارة الإفريقية سجلت 65 وفاة جدیدة بفيروس كورونا، في الساعات الـ24 الأخیرة، لترتفع الحصیلة إلى 313 حالة.

وأظھرت المعطیات نفسھا أن إصابات كورونا ارتفعت في 50 بلدًا إفریقیًا، إلى 7 آلاف و741، مشيرة إلى أن عدد المتعافین من هذا الوباء بلغ 640 في تلك البلدان.

وتتصدر جنوب إفریقیا والجزائر ومصر والمغرب والكامیرون، دول القارة التي تشهد انتشارًا أكبر للفیروس.

