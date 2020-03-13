كورونا حول العالم.. تعليق الدراسة بالمغرب وصوله لفنزويلا ارتفاع الوفيات بفرنسا

الوباء يواصل تطوراته وحصد الضحايا وإصابة الكثير في عدة دول

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي المغربية اليوم عن توقيف الدراسة في جميع المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين ورياض الأطفال، اعتباراً من يوم الاثنين القادم وحتى إشعار آخر، في خطوة احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الدروس الحضورية سوف يتم تعويضها بدروس عن بعد، لتمكين كل المتعلمين من الاستمرار في التحصيل الدراسي.

على جانب آخر أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الجمعة وفاة 18 مصاباً بفيروس كورونا المستجد في فرنسا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 79.

وأضاف أن هناك 154 شخصاً في حالة حرجة، كما ارتفع عدد المصابين إلى 3661 بعدما كان 2876 مساء الخميس.

إلى هذا كشفت الرئاسة الفنزويلية اليوم وصول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى أراضيها، مع ثبوت إيجابية نتائج الفحص لشخصين.

وأكدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز أن مواطنين فنزويليين اثنين من ولاية ميراندا أصيبا بالفيروس المميت.

وأضافت أن "جميع الركاب الذين وصلوا على رحلة خطوط ايبيريا رقم 6673، يومي 5 و8 مارس، يجب أن يخضعوا للحجر الصحي الإجباري".