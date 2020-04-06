تونس تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 596 إصابة

أول إصابة بالفيروس في صفوف البعثة الأممية في مالي

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم عن تسجيل 22 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 596 إصابة.

وجاء في بيان للوزارة، أنه تم اكتشاف حالات الإصابة بعد إجراء 580 تحليلاً مخبريًا، فيما بلغ عدد الوفيات من جراء الفيروس 22 وفاة، وجددت الوزارة دعوتها لمواطنيها بالتزام الحجر الصحي الشامل توقيًا من العدوى.

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "المينيسما" محمد صالح النظيف، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف عناصر البعثة الأممية.

وأضاف محمد النظيف، أن البعثة الأممية ستواصل تعزيز الاستجابة لكوفيد 19 إلى جانب السلطات المالية.

ويأتي الإعلان عن حالة إصابة بكورونا في صفوف البعثة الأممية في مالي، بعد الإعلان عن تسجيل 4 حالات إصابة في صفوف القوات الفرنسية بمنطقة الساحل.

