مدير جوازات الباحة يقلد "الشهراني" رتبة عقيد

قلد مدير جوازات منطقة الباحة اللواء محمد بن سعيد العمري بمكتبه اليوم وبحضور مساعد مدير الجوازات بالمنطقة العميد منصور بن أحمد الغامدي؛ العقيد مبارك بن بداح الشهراني مدير إدارة متابعة الوافدين بجوازات المنطقة رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي بترقيته.

فيما عبّر "الشهراني" عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من المقام السامي مؤكداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطننا الغالي.

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17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442 09:54 PM

مدير جوازات الباحة يقلد "الشهراني" رتبة عقيد

صحيفة سبق الإلكترونية

الباحة

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قلد مدير جوازات منطقة الباحة اللواء محمد بن سعيد العمري بمكتبه اليوم وبحضور مساعد مدير الجوازات بالمنطقة العميد منصور بن أحمد الغامدي؛ العقيد مبارك بن بداح الشهراني مدير إدارة متابعة الوافدين بجوازات المنطقة رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي بترقيته.

فيما عبّر "الشهراني" عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية من المقام السامي مؤكداً أنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطننا الغالي.

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