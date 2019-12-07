برعاية أمير الشرقية.. "منشآت" تطلق النسخة الأولى من ملتقى "التجارة الإلكترونية"

برعاية كريمة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تنطلق الخميس المقبل فعاليات ملتقى التجارة الإلكترونية، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في مركز معارض الظهران الدولي.



ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية، ودعم التحول للتجارة الرقمية الحديثة، للمساهمة في ازدهار الاقتصاد المحلي.



وأكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، المهندس صالح الرشيد؛ أن ملتقى التجارة الإلكترونية يأتي لتعزيز دور التجارة الرقمية في دعم النمو الاقتصادي في المملكة، وربط رواد الأعمال والمهتمين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدمي الخدمات للتجارة الرقمية، وخلق بيئة جاذبة لأصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.



ويقدم الملتقى العديد من الجلسات الإرشادية والاستشارية لرواد ورائدات الأعمال من خلال عدة مناطق رئيسة داخل الملتقى؛ حيث تتولى منطقة التحفيز تطوير الجوانب المتعلقة بالمشاريع الناشئة الأفضل في فئتها إقليميًّا أمثلة من صناعة النقل وآليات بناء فريق التأسيس، في حين تقدم منطقة التطوير جلسات نقاش في كلٍّ من: التعاقد مع وكالة التنمية المناسبة، وإستراتيجية المحتوى مقابل التسويق المتعدد القنوات، ومستقبل التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديد الأولويات الأمنية للتجارة الإلكترونية، وغيرها من الخدمات المقدمة عبر مناطق الخدمات القانونية، التسويق، الخدمات اللوجستية، وكذلك التمويل.



جدير بالذكر أن الملتقى سيفتح أبوابه للزوار والشباب الراغبين بمشاركة أفكارهم ومشاريعهم والاستفادة من الورش والجلسات الاستشارية المقدمة، بداية من الخميس وحتى يوم السبت المقبل، من الساعة الرابعة وحتى 11 مساءً، ويمكن التسجيل في الملتقى عبر الرابط: https://ecf.monshaat.gov.sa/ .