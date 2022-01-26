49 % التزام بالتوطين و33 فرصة عمل في نشاط التموينات الغذائية بـ"نجران"

"الدوسري" شدد على ضرورة توظيف السعوديين تجنبًا لملاحقة المتجاوزين

بتوجيه ومتابعة من أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري قامت لجان التوطين في كل من نجران وحبونا بعمل زيارات ميدانية على منافذ البيع في نشاط التموينات.

وأوضح "الدوسري" أن اللجنة قامت بزيارة ٣٧ منفذًا ووجد أن أعداد السعوديين في تلك المنافذ بلغ ٢٠٦ وافدين وأن أعداد الوافدين بلغ ٢١٢وافدًا من مختلف الجنسيات وقد تم إنذار منشأتين.

وأضاف الدوسري أن اللجنة قامت بحصر ٣٣ فرصة عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين، حيث بلغت نسبة التوطين في المنافذ التي تم زيارتها ٤٩ %.

وفي نهاية حديث الدوسري، أهاب بأصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين تجنبًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.







