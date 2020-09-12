انطلاق معسكر أخضر الصالات في الدمام.. استعداداً لكأس آسيا في الكويت

يستمر حتى 30 من سبتمبر الجاري.. بمشاركة 24 لاعبًا

ينطلق غدًا الأحد، معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات في مدينة الدمام والذي يستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا لكرة قدم الصالات في ديسمبر المقبل والمقرر إقامتها في الكويت والمؤهلة إلى كأس العالم "ليتوانيا 2021".

وأعلن الجهاز الفني للأخضر بقيادة الإسباني لويس فونسيكا قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر والبالغ عددهم 24 لاعبًا، وهم: عبدالله الشمري، عبدالله كردي، عبدالعزيز الحرشان، حمود الدهان، فهد أبوجليع، نواف العروان، جوهر جماح، فيصل السلطان، فارس القحطاني، منصور الزهراني، محسن فقيهي، معاذ العسيري، سلطان الدحيم، عبدالاله العتيبي، عبدالعزيز العلوني، عبدالله المغربي، ياسر المباركي، شادي الرزقي، ناصر الحارثي، محمد الخماس، نواف الشنيشي، عبدالله الدوسري، فهد الرديني وأسامة باعبدالله.

من جانبه قال مدير المنتخب ناصر القحطاني إن هذا المعسكر يمثل المرحلة الخامسة من البرنامج الفني الاستعدادي للمشاركة في كأس آسيا لكرة قدم الصالات بالكويت، مضيفًا أن المنتخب أنهى 4 مراحل سابقة ما بين إقامة معسكرات داخلية وخارجية قبل أن يتم نقل البطولة بشكل رسمي للكويت ويتم تأجيلها إلى ديسمبر المقبل.

وأشار القحطاني إلى أن المنتخب سيؤدي تدريباته في معسكره بمدينة الدمام على فترتين صباحية ومسائية مع خوض عددٍ من المباريات الودية سيتم تحديدها لاحقًا بالتنسيق مع الجهاز الفني.