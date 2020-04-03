الثالثة بالإصابات.. "المدينة" تعتلي المناطق في عدد وفيات "كورونا"

3 حالات وفاة اليوم ضمن الخمسة المعلنة فيما سجلت 4 حالات شفاء حتى الآن

سجلت المدينة المنورة عدد الوفيات الأكبر ضمن الإحصائيات اليومية والإجمالية لأعداد المصابين والمتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث سجلت اليوم 3 حالات وفاة من الخمسة الحالات المعلنة، ليصل إجمالي حالات الوفاة في المدينة المنورة 16 حالة من بين 26 حالة وفاة على مستوى المملكة.

ووفقاً لوزارة الصحة، فإن عدد المصابين في المدينة المنورة 233 حالة منها 213 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 16 حالة وفاة وأربع حالات شفاء.

كما سجلت المدينة المنورة عدد الإصابات الأكبر لهذا اليوم، إذ بلغت 34 حالة، لتصبح الثالثة على مستوى المناطق في أعداد الحالات النشطة بعد الرياض ومكة المكرمة، فيما سجلت أربع حالات شفاء ولله الحمد حتى الآن.