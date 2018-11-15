وزير التجارة يُكَرّم "موبايلي" لرعايتها التقنية لمؤتمر المراجعة الداخلية

دعمت التوجه نحو تعزيز المعايير المهنية الهادفة إلى دفع عجلة التنمية

شاركت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" كراعٍ تقني لفعاليات المؤتمر السابع للمراجعة الداخلية، والذي أقيمت فعالياته خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2018 بمدينة الرياض تحت رعاية وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبحضور ومشاركة رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.

وقد شكَر وزيرُ التجارة والاستثمار شركة "موبايلي" على دعمها التقني لهذا المؤتمر، وقام بتكريمها حيث تَسَلّم درع التكريم عبدالله الرويس، الرئيس التنفيذي للمراجعة والتدقيق الداخلي بالشركة، وأشار الرويس إلى أن رعاية "موبايلي" تجسّد اهتمامها بالمراجعة الداخلية من جهة ودعمها للفعاليات التي تدفع عجلة التنمية من جهة أخرى.

وأضاف الرويس: أن مهنة المراجعة الداخلية ذات أهمية قصوى ومطلب؛ في ظل التوسع الذي يشهده القطاعان العام والخاص، ومع التوسع الكبير في المشاريع وزيادة مستوى الناتج المحلي في القطاع غير النفطي بالمملكة؛ أصبح الأمر ملحاً لتعزيز نظام المراقبة الداخلي؛ نظراً لأهميته وفعاليته في حماية أصول المنشآت، ولضمان دقة البيانات التي تتضمنها السجلات المحاسبية. وكان الرويس، الذي يرأس اللجنة التنفيذية للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين إلى جانب عضويته لمجلس الإدارة، قد أدار أولى حلقات النقاش والتي كانت تحت عنوان "لجنة المراجعة التحديات والتطلعات".

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر ينعقد بشكل دوري وبمشاركة عدد من المختصين، ويتضمن حلقات نقاش وورش عمل بمشاركة جهات حكومية مختلفة؛ مثل هيئة السوق المالية، وديوان المراقبة العامة وغيرها، وتتناول تلك النقاشات دور حوكمة الشركات؛ لا سيما في ظل رؤية المملكة 2030، ودور المراجعة الداخلية في مجال تقييم المخاطر وتقديم الحلول التي من شأنها تجاوز التحديات التي قد تواجه المنشآت، بالإضافة إلى محاضرات يقدّمها عدد من الخبراء من جهات ذات دور ريادي في مجال المراجعة الداخلية.