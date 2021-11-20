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قال: بالإمكان كشف الشركات المخالفة من مواقعها على الإنترنت

استشاري مكافحة العدوى: تسمين الحيوانات بالمضادات الحيوية قد يؤدي إلى الفشل في علاج البشر

حذّر الدكتور محمد عبدالرحمن حلواني، استشاري مكافحة "عدوى المستشفيات"، من استخدام المضادات الحيوية في تسمين الحيوانات؛ مبينًا -بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية باستخدام المضادات الحيوية- أن هناك بعض الشركات الكبرى العالمية مع الأسف تقوم بإعطاء المضادات الحيوية لبعض حيواناتها اللاحمة التي تُستخدم في بعض الوجبات السريعة مثل البقر والدجاج على وجه الخصوص بغرض تسمينها.



وأضاف أن "إعطاء المضادات الحيوية خارج نطاق العلاج وبكميات كبيرة بحجة وقاية هذه الحيوانات؛ قد يساعد في حماية هذه الحيوانات فعلًا من تعرضها للالتهابات المختلفة، وكذلك يساعد على نموها سريعًا؛ ولكنه يجعل أنسجتها مليئة بالمضادات الحيوية، التي عند تناولها تساعد على انتقال صفة المقاومة إلى السلالات البكتيرية الموجودة في قولون البشر؛ مؤدية إلى عدم استجابة البشر لبعض المضادات الحيوية عند الحاجة لها ومسببة فشل العلاج".



وتابع: "هذه الشركات تقوم بإعطاء حيواناتها المضادات الحيوية بسبب الظروف البيئية السيئة التي توفرها للحيوانات في أماكن معيشتها، حتى لا تتعرض لأي نوع من أنواع الالتهابات والموت بشكل جماعي.. وهذا ما يستوجب علينا دائمًا تحري ذلك، ومن السهولة معرفة تلك الشركات من مواقعها على شبكة الإنترنت".



وقال "حلواني": "وزارة الصحة تمنع بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية، وهناك شروط صارمة على الصيدليات التي تخالف ذلك، وسيكون مردود ذلك إيجابيًّا إن شاء الله، وسوف نراه في القريب العاجل على نسبة مقاومة المضادات الحيوية محليًّا".