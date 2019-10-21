غرفة عمليات إماراتية ببيروت لتسهيل مغادرة رعاياها

مع توالي المظاهرات المنددة بتردي الأوضاع المعيشية

أكدت السفارة الإماراتية في بيروت أنه منذ بداية الاحتجاجات تم تفعيل غرفة العمليات بالسفارة، يديرها أعضاء البعثة ومرتبطة بإدارة العمليات بوزارة الخارجية؛ بهدف تسهيل مغادرة رعاياها.

وأشارت السفارة عبر سلسلة من التغريدات نشرتها على حسابها في "تويتر"، إلى أن الخطة الموضوعة قد تم تفعيلها بالتعاون مع الأجهزة المعنية في لبنان، التي قدمت كل التسهيلات اللازمة، وأوضحت أن الجهود لا تزال مستمرة لتسهيل مغادرة الإماراتيين.

وبحسب "روسيا اليوم"؛ كانت وزارة الخارجية الإماراتية قد حذّرت مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر.

ويشهد لبنان لليوم الخامس على التوالي مظاهرات شعبية حاشدة تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية والسياسات الحكومية التقشفية.