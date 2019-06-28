قمة الـ20.. رئيس وزراء اليابان وترامب يتفقان على تعزيز التحالف الثنائي "الثابت"

دعا "آبي" إلى بذل جهود دبلوماسية بين الأطراف لتخفيف التوترات في الشرق الأوسط

اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على تعزيز التحالف الثنائي "الثابت، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش قمة العشرين المنعقدة في أوساكا اليابانية.



واتفق الزعيمان أيضًا على العمل عن كثب في التعامل مع القضايا الإقليمية؛ مثل كوريا الشمالية، وتسريع المحادثات التجارية الثنائية المستمرة لتحقيق نتائج في "موعد مبكر".



ووفق ما نقلته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" قال آبي في بداية اجتماعهم: "هذه الزيارات المتكررة بين القادة في مثل هذه الفترة القصيرة؛ دليل على التحالف القوي بين اليابان والولايات المتحدة".



وكانت قد استمرت المحادثات 35 دقيقة مع ترامب، ودعا آبي أيضًا إلى بذل جهود دبلوماسية بين الأطراف المعنية لتخفيف التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط الناجمة عن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

بالنسبة لكوريا الشمالية: وافق آبي وترامب على مواصلة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي المفروضة على البلاد بسبب برامجها النووية والصاروخية؛ وفقًا لنيشيمورا.