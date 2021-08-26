"معًا محميون".. حملة للتشجيع على أهمية أخذ اللقاحات وترك الشائعات

يطلقها "المسؤولية الاجتماعية" و"الصحة" وهيئة الغذاء وتستمر ٣ أشهر

يطلق المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء وبدعم من صيدليات الدواء، الحملة التوعوية المجتمعية #معاً_محميون للتأكيد على أهمية أخذ اللقاحات وترك الشائعات.

يأتي ذلك للتشجيع والتوعية على أهمية أخذ اللقاحات المعتمدة ضد فايروس كورونا بشكل خاص وأهمية اللقاحات عمومًا في حماية أفراد المجتمع من الأمراض أيًّا كانت أعمارهم ومن خلال استضافة عدد من الأطباء والمتخصصين في الحملة وتقديم المعلومات والاستشارات الصحية لعامة المجتمع بطرق صحيحة مبنية على استشارات متخصصة ودقيقة بالتعاون مع كبار الأساتذة الأطباء في الجامعات والمستشفيات والجمعيات الصحية بالمملكة، بالإضافة إلى كيفية حصول اللقاحات على الموافقات والخطوات التي تمر بها قبل اعتمادها في المملكة.

وتهدف الحملة إلى التوعية والتثقيف بكل ما يتعلق باللقاحات وآثارها الإيجابية على صحة الفرد والمجتمع، التركيز على اللقاحات المستخدمة ضد فيروس كورونا والتوعية بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد في مملكتنا الحبيبة وأخذ الخطوة والحصول على اللقاح للوصول بالمجتمع إلى برّ الأمان وزيادة الوعي حول أهمية وضرورة اللقاحات على الصحة العامة للمجتمع، بالإضافة إلى توعية المجتمع حول فعالية وأمان هذه اللقاحات والحرص على متابعة الحسابات الرسمية المعتمدة والتواصل معها وتجنب التعامل مع الشائعات وتجاهلها في حال أي اشتباه عن أداء وفعالية اللقاحات.

وتأتي هذه الحملة في إطار السعي الحثيث للجهات الحكومية المعنية في تمكين كافة سكان المملكة بدون استثناء للحصول على اللقاح والعودة إلى الحياة الطبيعية قبل جائحة كورونا، وتشارك وزارة الصحة بالحملة من خلال الرسائل التوعوية والمنتجات التثقيفية حول مكافحة الجائحة وتعزيز الدور المجتمعي في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس والوصول بالمجتمع إلى بر الأمان عبر تحصين المجتمع من خلال الحصول على اللقاح، فيما تأتي شراكة الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال متخصصين في الندوات وورش العمل والاستشارات، والتأكيد على أمان وفعالية اللقاحات المعتمدة في مكافحة فيروس كورونا التي تمر بعدة خطوات ودراسات قبل اعتمادها في المملكة، ويأتي دعم صيدليات الدواء للحملة انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية التي خصصت عددًا من فروعها على مستوى المملكة لتقديم لقاحات فيروس كورونا كأول صيدلية مجتمعية مصرحة من وزارة الصحة لإعطاء لقاح كورونا بالمملكة وتطعيمها داخل الفروع، والمساهمة في الحفاظ على صحة الإنسان.