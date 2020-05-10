السودان يسجّل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة 1164

سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و5 وفيات.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1164 حالة؛ بينها 64 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 119 شخصاً.