جامعة الطائف تعلن ترشيح 32 طالباً وطالبة للقبول ببرنامج التجسير

دعتهم لمراجعتها مصطحبين أصل وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي للمطابقة

أعلنت جامعة الطائف، اليوم الأربعاء، أسماء 32 طالباً وطالبة مرشحين للقبول ببرنامج التجسير لخريجي كليات التقنية.

ودعت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الطائف المرشحين إلى ضرورة مراجعة العمادة في مبنى (25) بمقر الطلاب بالحوية، ومبنى (17) بمقر الطالبات في الحوية، مصطحبين أصل وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي للمطابقة في الفترة من يوم الأحد المقبل الموافق 20 شوال إلى يوم الثلاثاء الموافق للسادس من القعدة المقبل، منبهة الطلبة المرشحين إلى أنه سيلغى ترشيح المتقدم في حال عدم مراجعته لها في الفترة المحددة.

وتضمنت الأسماء التي تنشرها "سبق" الطلاب المرشحين للقبول في تخصص المحاسبة: سعود عبدالعزيز سعد الحارثي، فلاح عوض جايز الرويلي، رشاد أحمد محمد الزهراني، عمار فواز حمود الحربي، معاذ عبدالرحمن محمد السقاف. وفي تخصص الهندسة الكهربائية: محمد ضيف الله الحارثي، مشعل بن جهز بن فايح المغيري العتيبي، سطام بن غازي بن معتوق المالكي، محمد بن عبدالمحسن بن محمد الجيزاني الشريف.

وفي تخصص إدارة الأعمال: فهد بن ناصر بن فهد الملحي السبيعي، سليمان بن غانم بن مسلم الغرابي الحربي، سعد بن مشهور بن حسين العبيدة الحليفي، ماجد موسى مسعر السبيعي، محمد بن خلف الله بن هريس المذكوري القرشي، وفي تخصص التسويق: محمد بن هيثم فضل الله، سلمان بن عبدالله بن إبراهيم الفايز.

أما بالنسبة للطالبات المرشحات للقبول، فرشحت في تخصص تصميم الأزياء كل من: سراء سرور شاكر الجودي، فطيمة عامر محمد الحجي، ربى بنت زيد بن عبدالله بن لادن، ريم محمد أحمد الزهراني، مستورة ضاوي عايض الجعيد، وفي تخصص المحاسبة: بدور عبدالله جابر الثبيتي، حميدة بن مدن بن علي فتيل، إيمان عبدالله ناصر الخليف، فاطمة حسن علي آل خليف، إيمان علي سالم السالم.

وفي تخصص إدارة الأعمال: عبير سالم علي المالكي، زينب بنت خليفة بن عبدالمحسن البراهيم، هناء محمد مهنا المطيري، مروج بنت زهير بن محمد مختار شربيني، وفي تخصص هندسة الحاسب: فوزية هندي محمد العماري، هدى محمد مهنا المطيري.





وكانت جامعة الطائف استقبلت طلبات القبول لخريجي الكليات التقنية على برنامج التجسير بالجامعة عبر موقعها الإلكتروني، في ستة تخصصات هندسية وإدارية وفنية، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 20 رمضان الماضي.