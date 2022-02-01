خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 11016 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 12 حالة وفاة، و11016 إصابة بفيروس كورونا، و3977 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.