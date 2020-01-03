سعر النفط الخام يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر

وصل إلى 69.16 دولار أمريكي .. اليوم

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت"، اليوم، إلى 69.16 دولار أمريكي، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ 17 سبتمبر 2019م، غير أنه تراجع لاحقاً إلى 68.21 دولار أمريكي، وذلك بمكسب 1.96 دولار أمريكي أو نسبة ثلاثة في المائة.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط اليوم، بمقدار 1.68 دولار أمريكي أو بنسبة 2.8% إلى 62.86 دولار أمريكي.