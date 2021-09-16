الرئيس الصومالي يعلق سلطات رئيس الوزراء في عزل وتعيين المسؤولين

يستمر القرار حتى انتهاء الانتخابات

علق الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، اليوم (الخميس)، سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في عزل وتعيين المسؤولين.

وقال الرئيس في بيان نقلته "رويترز": "انتهك رئيس الوزراء الدستور، وقد علقت سلطاته، والقرار سيستمر حتى تنتهي الانتخابات في وقت لاحق هذا العام".

ويمثل الخلاف العلني بين الرئيس ورئيس الوزراء، المتعلق شكلياً بالتحقيق في جريمة قتل، تصعيداً جديداً بعد توتر مستمر منذ شهور بينهما في بلد تمزقه هجمات المتشددين وتناحر العشائر.

وكان "روبلي" و"محمد" قد اختلفا في إبريل (نيسان) الماضي، عندما مدد الرئيس بشكل أحادي فترة ولايته التي تبلغ أربع سنوات، بواقع عامين آخرين، مما دفع فصائل مسلحة موالية للرجلين للتمركز في مناطق مختلفة من العاصمة مقديشو.