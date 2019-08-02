مسار جديد للحجاج الأوروبيين عبر أنفاق المجازر لمنع الاختلاط بمسارات الحافلات

التغييرات شملت رفع ساعات الحظر باليوم العاشر إلى 4 ساعات وإلغاءه يوم 11

كشف رئيس قطاع التفويج بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا المطوف ماجد صبغة عن تغييرات طرأت على الخطة التشغيلية في حج هذا العام 1440هـ.

وفي التفاصيل، حدثت تغييرات في أوقات الحظر، ففي العاشر من شهر ذي الحجة أول أيام التفويج إلى الجمرات سيكون الحظر من الـ 4 إلى الساعة الـ10، ليترفع من أربع ساعات ونصف إلى 6 ساعات عن العام الماضي، فيما تم إلغاء الحظر في اليوم الحادي عشر، بحيث تمت جدولة الأوقات بما يناسب كل مرحلة، وفي يوم 12 أوقات الحظر ستكون من الـ 10 إلى الـ2 ظهراً.

وكان القطاع قد أعلن خطته التشغيلية من خلال ورشة عمل لأعضاء التفويج في مكاتب الخدمة الميدانية، حيث أظهرت الكثير من الجوانب عبر عرض مرئي اشتمل على موازنة شاملة لهيكلة القطاع واستعداداته، حيث بلغ تعداد العاملين في القطاع (91) فرداً مما يساعد في تنظيم وتطبيق آلية تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات.

وتحدث العرض عن مهام أفراده ومواقعهم ونقاط تمركزهم في المشاعر المقدسة والفرق الميدانية وخطط الطوارئ.

وأقيمت ورشة العمل بخصوص الأنظمة التقنية وتطبيق التفويج المعتمدة من وزارة الحج، حيث سيتم في هذا العام تلافي المشاكل السابقة في التطبيق الإلكتروني ليصبح أكثر مرونة من السابق، كاشفاً عن إمكانية إضافة المرشدين من خلال التطبيق ومتابعة خروجه وعودته من المخيم إلى الجمرات في خاصية جديدة تطبق لأول مرة هذا العام.

وأفصح "صبغة" عن استحداث مسار جديد لتفويج حجاج المؤسسة القادمين من أوروبا وأمريكا عن طريق أنفاق المجازر، لضمان عدم اختلاط المشاة مع مسارات الحافلات، مبيناً أنه تم التنسيق لذلك مع الأمن العام لتأمين المسار للحفاظ على سلامة الحجاج.

وأفاد أن استخدام هذا المسار سيبدأ في يوم 9 – 10 للحجاج الأتراك من مخيمات الظل، وذلك بمتابعة وإشراف مباشر من رئيس المؤسسة المطوف طارق عنقاوي ونائبه المطوف الدكتور طارق كوشك.